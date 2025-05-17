تساقط أمطار رعدية على هذه الولايات غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأحد، والذي سيعرف تساقط أمطار على بعض ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الساحلية، غدا الأحد، طقسا مشمسا. وتساقط أمطار رعدية على المناطق الداخلية الوسطى والغربية، بعد الظهيرة.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 29 و37 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 26 و37 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقسا من مشمس إلى ممطر بأقصى الجنوب، بعد الظهيرة. وستتراوح درجات الحرارة بين 35 و44 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.