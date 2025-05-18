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تساقط أمطار رعدية على هذه الولايات غدا الإثنين

بقلم نادية بن طاهر
تساقط أمطار رعدية على هذه الولايات غدا الإثنين
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كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الإثنين، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية على بعض الولايات الجنوبية.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الإثنين، طقسا مشمسا. وطقس حار على المناطق الساحلية الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 29 و37 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 23 و37 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الإثنين، طقسا مشمسا. وتساقط أمطار رعدية، بالجنوب والغربي وأقصى الجنوب، بعد الظهيرة. وستتراوح درجات الحرارة بين 36 و46 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

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