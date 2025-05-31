تساقط أمطار رعدية على هذه الولايات غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأحد، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية على أقصى الجنوب.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الأحد، طقسا مشمسا. وطقس حار بالمناطق الداخلية الغربية والوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 29 و37 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 26 و38 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقسا مشمسا. وتساقط أمطار رعدية بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب. وستتراوح درجات الحرارة بين 33 و44 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.