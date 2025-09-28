تساقط أمطار رعدية على هذه الولايات غدا الإثنين

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الإثنين، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الإثنين، طقسا مشمسا. وتساقط أمطار رعدية على المناطق الغربية والوسطى بعد الظهيرة.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 26 و29 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 19 و30 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الإثنين، طقسا مشمسا. وتساقط أمطار رعدية على أقصى الجنوب بعد الظهيرة.

وستتراوح درجات الحرارة بين 29 و44 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.