تساقط أمطار رعدية على هذه الولايات غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد السبت، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية، على عدة ولايات من الوطن

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا السبت، تساقط أمطار رعدية.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من سوق أهراس، وقالمة، عنابة، وسكيكدة.

بالإضافة إلى ولايات المسيلة، والجلفة، وتيارت، وسعيدة، سيدي بلعباس، وتلمسان.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 24 و29 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 18 و28 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا السبت، طقسا من مشمس إلى ممطر. وستتراوح درجات الحرارة بين 27 و41 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.