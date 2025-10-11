تساقط أمطار رعدية على هذه الولايات غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأحد، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الأحد، طقسا مشمسا إلى غائم بالمناطق الشمالية. وطقس من مشمس إلى ممطر بالمناطق الداخلية، بعد الظهيرة.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 30 و32 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 18 و28 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقسا مشمسا بالمناطق الجنوبية. وتساقط أمطار رعدية بأقصى الجنوب ومرتفعات الأهقار والطاسيلي بعد الظهيرة. وستتراوح درجات الحرارة بين 26 و41 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.