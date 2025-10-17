تساقط أمطار رعدية على هذه الولايات غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد السبت، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا السبت، تساقط أمطار رعدية على المناطق الساحلية الشرقية والوسطى. وعلى المناطق الداخلية.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 21 و28 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 17 و29 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا السبت، تساقط أمطار رعدية شمال الصحراء والواحات. وستتراوح درجات الحرارة بين 20 و40 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.