تساقط أمطار رعدية على هذه الولايات غدا الجمعة

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الجمعة، والذي سيعرف تساقط أمطار على بعض الولايات في جنوب الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الجمعة، طقس مشمس.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 22 و31 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 27 و36 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الجمعة، طقس مشمس. وتساقط أمطار رعدية على الجنوب الغربي والشرقي بعد الظهيرة. وستتراوح درجات الحرارة بين 27 و43 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من إليزي، وجانت.