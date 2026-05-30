تساقط أمطار رعدية على هذه الولايات غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأحد، والذي سيعرف تساقط أمطار على بعض الولايات شرق الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الجمعة، طقس مشمس. وتساقط أمطار رعدية بالمناطق الداخلية بعد الظهيرة.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 25 و37 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 26 و36 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من أم البواقي، وسوق أهراس، تبسة وخنشلة.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الجمعة، طقس مشمس.