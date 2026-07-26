تساقط أمطار رعدية على هذه الولايات غدا الإثنين

أفادت نشرية جوية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن، غدا الإثنين.

وحسب ذات النشرية، تتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من تيزي وزو، وبومرداس، والجزائر، تيبازة، والبليدة. وكذا ولايات بجاية، وجيجل، وسكيكدة، عنابة، والطارف.

فيما أفادت نشرية سابقة، بتساقط أمطار رعدية، بكميات تصل أو تفوق 15 ملم محليا، على ولايات المسيلة، والبويرة، وبرج بوعريريج، وسطيف، وميلة، وقسنطينة، وقالمة، وسوق أهراس، وبسكرة، وباتنة، وخنشلة، وأم البواقي، تبسة، وأولاد جلال. وذلك اليوم الأحد بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال، لتستمر إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلاً.