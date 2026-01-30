تساقط أمطار رعدية على هذه الولايات مساء اليوم

أفاد تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية، بتوقع تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن، بداية من مساء اليوم الجمعة.

وحسب ذات النبيه، فإن تساقط الأمطار يبدأ على الساعة السادسة من مساء اليوم. ليستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم غد السبت.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من عين الدفلى، الشلف، غليزان، مستغانم، معسكر، وهران، تيارت، والجلفة.

وكذا ولايات الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، برج بوعريريج، جيجل، سكيكدة، وعنابة.