تساقط أمطار رعدية على هذه الولايات مساء اليوم

أفادت نشرية جوية خاصة صادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية، بكميات تصل أو تفوق 15 ملم محليا، وقد تكون مرفقة بتساقط حبات البرد.

وحسب ذات النشرية، فإن تساقط الأمطار سيكون بداية من مساء اليوم، على الساعة الثالثة بعد الزوال، ليستمر إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلاً.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من تلمسان، سيدي بلعباس، النعامة، البيض، سعيدة، تيارت، معسكر وغليزان.

بالإضافة إلى ولايات تيسمسيلت، الشلف، عين الدفلى، المدية، الأغواط، الجلفة، بشار، بني عباس، برج باجي مختار، وإن قزام.