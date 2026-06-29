تساقط أمطار رعدية على هذه الولايات مساء اليوم

أفادت نشرية جوية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن، مساء اليوم.

وحسب ذات النشرية، فإن كمية الأمطار المتوقعة، تصل إلى 15 ملم، وذلك بداية من الساعة السادسة مساء، لتستمر إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الساعة الثالثة فجرا.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من مستغانم، وتيبازة، الجزائر العاصمة، وبومرداس.

فيما أفادت نشرية جوية ثانية، بتساقط أمطار رعدية، بكميات تصل أو تفوق 15 ملم، وذلك ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال، لتستمر إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من تندوف، وبني عباس، وبشار، والنعامة، والبيض، وتيارت، وتيسمسيلت، والشلف. وعين الدفلى، وسيدي بلعباس، وسعيدة، ومعسكر، وغليزان، والبليدة. وقسنطينة، وقالمة، وغرداية، وتقرت، وورقلة، والوادي، والمنيعة. وتيميمون، وأدرار، وبجاية، وميلة، وسوق أهراس.