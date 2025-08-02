تساقط أمطار رعدية على هذه الولايات

أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، عن تساقط أمطار رعدية وزوابع رملية على العديد من ولايات الوطن.

وخصت النشرية تنبيها من المستوى الأول، بتساقط أمطار رعدية على كل من ولايات تبسة، البيض، النعامة.

وكذا ولايات تمنراست، إن قزام وبرج باجي مختار، وذلك بدءا من الساعة السادسة مساء إلى غاية منتصف الليل.

من جهة أخرى حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من تشكل زوابع رملية إلى غاية منتصف نهار اليوم. على كل من ولايات ورقلة، إن صالح، تميمون، أدرار، تندوف، بني عباس وإن قزام.