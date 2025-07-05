تساقط أمطار رعدية على 16 ولاية اليوم

أفادت نشرة جوية تحذيرية، بتساقط أمطار رعدية، اليوم السبت، على عدة ولايات من الوطن، بكميات تصل أو تفوق الـ20 ملم محليا.

وحسب ذات النشرية، فإن تساقط الأمطار يبدأ على الساعة الثانية بعد الزوال، ليستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من تامنغست، وبرج باجي مختار، وإن قزام.

بالإضافة إلى ولايات، الأغواط، والجلفة، والمسيلة، وبسكرة، وباتنة، وسطيف، وقسنطينة، وميلة، وقالمة، وسوق أهراس، وتبسة، وأم البواقي، وخنشلة.