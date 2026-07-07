تساقط أمطار رعدية على 16 ولاية مساء اليوم

أفادت نشرية جوية صادرة عن مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن، اليوم الثلاثاء.

وحسب ذات النشرية، فإن كمية الأمطار المتوقعة، تصل أو تفوق 15 ملم، وتبدأ على الساعة الثالثة بعد الزوال. لتستمر إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلاً.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من المدية، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، الجلفة، المسيلة. أولاد جلال، المغير، بسكرة، باتنة، خنشلة، تبسة، إن صالح، تامنغست، جانت وإليزي.