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تساقط أمطار رعدية على 18 ولاية مساء اليوم

بقلم نادية بن طاهر
تساقط أمطار رعدية على 18 ولاية مساء اليوم
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أفادت نشرية جوية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية بتساقط أمطار رعدية بكميات تصل أو تفوق 15 ملم محليا على عدة ولايات من الوطن.

وحسب النشرية ذاتها، فإن تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة الـ16سا00د بعد الزوال. ليستمر إلى غاية الساعة الـ22سا00 ليلًا.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من المدية، والبويرة، وتيزي وزو، وبجاية، وجيجل، وسكيكدة. وبرج بوعريريج، وسطيف، وميلة، وقسنطينة، وقالمة، وسوق أهراس. والجلفة، والمسيلة، وباتنة، وخنشلة، أم البواقي، وتبسة.

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