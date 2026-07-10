تساقط أمطار رعدية على 18 ولاية مساء اليوم

أفادت نشرة جوية خاصة صادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية، بكَميات تصل أو تفوق 15 ملم محليا، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات النشرية، فإن تساقط الأمطار سيكون بداية من اليوم الجمعة على الساعة الثالثة بعد الزوال. لتستمر إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من تيارت، والأغواط، والجلفة، والمسيلة، وأولاد جلال، وبسكرة، وباتنة.

بالإضافة إلى ولايات ميلة، وسطيف، وجيجل، وبرج بوعريريج، وبجاية، وتيزي وزو، والبويرة، والمدية، والبليدة، إليزي، وجانت.