تساقط أمطار رعدية على 23 ولاية مساء اليوم

أفادت نشرة جوية تحذيرية صادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية، بكمية تصل أو تفوق 15 ملم محليا، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات النشرية، فإن تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال. ليستمر إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا، من نفس اليوم.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من الجلفة، والمسيلة، والمدية، والبليدة، والبويرة، وتيزي وزو، وبجاية.

بالإضافة إلى ولايات جيجل، وسكيكدة، وعنابة، والطارف، وبرج بوعريريج، وسطيف، وميلة، وقسنطينة، وقالمة، وسوق أهراس، وبسكرة، وباتنة، وخنشلة، وأم البواقي، تبسة، وأولاد جلال.