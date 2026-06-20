تساقط أمطار رعدية على 23 ولاية مساء اليوم

أفادت نشرية جوية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية، بكميات تصل أو تفوق الـ15 ملم محليا، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات النشرية، فإن تساقط الأمطار يبدأ مساء اليوم السبت على الساعة الثالثة بعد الزوال، ليستمر إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلاً.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من تلمسان، سيدي بلعباس، الشلف، المدية، الأغواط، الجلفة والنعامة.

بالإضافة إلى ولايات بشار، بني عباس، البيض، سعيدة، تيارت، معسكر، غليزان، تيسمسيلت وعين الدفلى.

وكذا ولايات المنيعة، تيميمون، أدرار، إن صالح، برج باجي مختار، تامنغست وإن قزام.