تساقط أمطار رعدية على 27 ولاية مساء اليوم

أفادت نشرية جوية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية، اليوم السبت، بكميات تصل إلى 15 ملم، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات النشرية، فإن تساقط الأمطار سيبدأ زوال اليوم، على الساعة الثانية، ليستمر إلى غاية الساعة العاشرة ليلاً.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، النعامة، البيض والأغواط.

بالإضافة إلى ولايات الجلفة، المسيلة، المدية البويرة، برج بوعريريج، سطيف وميلة.

وكذا ولايات قسنطينة، قالمة، أم البواقي، سوق أهراس، باتنة، خنشلة، تبسة، بشار، بني عباس، تيميمون، المنيعة، غرداية وأدرار.

فيما أفادت نشرية ثانية، بتساقط أمطار رعدية، بكميات تصل إلى 15 ملم، وذلك بداية من اليوم على الساعة الثانية بعد الزوال، لتستمر إلى غاية الساعة الواحدة فجر الأحد.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من برج باجي مختار، إن قزام، وتامنغست.