تساقط أمطار رعدية على 31 ولاية اليوم

توقع تنبيه للأرصاد الجوية، تساقط أمطار مع رعود، اليوم الجمعة، إلى غاية منتصف الليل، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات التنبيه، تتمثل الولايات المعنية بتساقط الامطار في كل من تيزي وزو، البويرة، المدية، عين الدفلى، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، الجلفة، الأغواط، البيض.

فيما أفاد تنبيه ثاني للأرصاد الجوية، بتوقع تساقط أمطار مع رعود إلى غاية منتصف الليل.

وتتمثل الولايات المعنية بالتنبيه، في كل من باتنة، أم البواقي، ميلة، قسنطينة، بومرداس، تبسة، سوق أهراس، الطارف، عنابة، جيجل، قسنطينة، ميلة، سكيكدة، بجاية، النعامة، سيدي بلعباس، ان صالح، تمنراست، برج باجي مختار، ان قزام.