تساقط أمطار رعدية على 4 ولايات

ستشهد عد من الولايات الجنوبية للبلاد اليوم الجمعة تساقط امطار مصحوبة برعود حسب ما أعلنه الديوان الوطني للأرصاد الجوية. وحسب ذات الديوان فإن صلاحية النشرية خاصة تكون بداية من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

والولايات المعنية بالنشرية هي كل من ولاية إليزي وتمنراست وعين صالح وأدرار. ومن المنتظر ات تكون كمية الامطار المتوقعة ستتراوح بين 15 و20 ملم محليا. وبهذه النشرية يتوجب على المواطنين والمستعملي المركبات أخذ الحيطة والحذر.