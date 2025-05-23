تساقط أمطار رعدية غزيرة بداية من الساعة الثالثة مساءً

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتوقع تساقط أمطار رعدية محليا مرفوقة بتساقط حبات البرد، على عدة ولايات، بكميات تصل إلى 40 ملم.

وحسب ذات النشرية، سيبدأ تساقط الأمطار، على الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الجمعة، إلى غاية فجر يوم غد السبت.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية، في كل من البويرة، والمدية، وتيارت، وعين الدفلى، تيبازة، وتيسمسيلت.

فيما أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتتوقع تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، مرفوقة بتساقط حبات البرد. بكميات تصل إلى 30 ملم.

وسيبدأ تساقط الأمطار، على الساعة الحادية عشر ليلا، ليستمر إلى غاية الساعة التاسعة من صبيحة يوم غد السبت.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية، في كل من البيض، وبشار.