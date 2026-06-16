تساقط أمطار رعدية غزيرة بهذه الولايات مساء اليوم

أفادت نشرة جوية تحذيرية، لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية، بكميات تصل أو تفوق 15 ملم، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات الشنرية، يبدأ تساقط الأمطار على الساعة الثانية بعد الزوال، اليوم، ليستمر إلى غاية الساعة العاشرة ليلا.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من تلمسان، وعين تموشنت، وسيدي بلعباس، ومعسكر، سعيدة، والنعامة.

بالإضافة إلى ولايات تيارت، والبيض، والأغواط، والجلفة، والمسيلة، وغرداية، وتبسة، وأولاد جلال، والمغير، وخنشلة، أم البواقي، وسوق أهراس.