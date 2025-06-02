تساقط أمطار رعدية غزيرة بهذه الولايات اليوم

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بولاية تمنراست.

وحسب ذات النشرية، فإن كمية الأمطار المرتقبة تصل إلى 20 ملم وتكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد.

وسيكون تساقط الأمطار، بداية من الساعة الثالثة من زوال اليوم الإثنين، لتستمر إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا.

فيما أفادت نشرية خاصة ثانية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة بولايتي إليزي وجانت.

وحسب ذات النشرية، فإن كمية الأمطار المرتقبة تصل إلى 30 ملم وتكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد.

وسيكون تساقط الأمطار مرتقب بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم الإثنين. لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء يوم غد الثلاثاء.