قناة النهار تساقط أمطار رعدية غزيرة على هذه المناطق بقلم قناة النهار نشر في 07 ديسمبر 2022 - 14:37 أحوال جوية شارك غرِّد أرسل 147 0 تساقط أمطار رعدية غزيرة على هذه المناطق إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/JkCrF اقرأ أيضا مشاهد مباشرة لأحوال الطقس في بعض ولايات الوطن قناة النهار 03 ديسمبر "والي وهران يُفاجئ 150 طالبا حافظا للقرآن .. "عمرة لكامل الدفعة بشعار طائرة تحفُّها الملائكة قناة النهار 26 نوفمبر مومن أيت قاسي: المدرب "فان خال" عرف كيف يوظف لاعبيه جيدا قناة النهار 03 ديسمبر مدوار : الراحل كان يستنشق كرة القدم و "رئيس" بأتم معنى الكلمة قناة النهار 06 ديسمبر الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يستقبل رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن بمطار الجزائر الدولي قناة النهار 28 نوفمبر مجتمع: شرفات مهددة بالإنهيار وعمارات آيلة للسقوط وسط العاصمة قناة النهار 18 نوفمبر الفرصة الثانية : عبد الرحمان.. يعتزل المخـ ـدّرات بعدما شبع حباس 😥😥 قناة النهار 25 نوفمبر مجمع "إيريس" يطلق تكنولوجية "غوغل تيفي" لأول مرة في الجزائر قناة النهار 29 نوفمبر في عزّ البرد والأمطار.. عائلة من 9 أفراد تعيش في الشارع قناة النهار 18 نوفمبر كارثة..مجهولون يقومون بحرق 10 مركبات بالعلمة قناة النهار 18 نوفمبر