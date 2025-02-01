تساقط أمطار رعدية غزيرة على هذه الولايات

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية، على عدة ولايات من الوطن، اليوم السبت، بكميات تتراوح بين 20 و40 ملم محليا.

وحسب ذات النشرية، فإن تساقط الأمطار سيكون بداية من مساء اليوم على الساعة السادسة مساءً. ليستمر إلى غاية يوم غد الأحد على الساعة الثالثة بعد الزوال.

وتتمثل الولايات المعنية بالتساقطات المطرية في كل من مستغانم، الشلف، تيبازة والجزائر العاصمة.

بالإضافة إلى ولايات تيسمسيلت، عين الدفلى، البليدة والمدية.