تساقط أمطار رعدية غزيرة على هذه الولايات اليوم

بقلم نادية بن طاهر
كشفت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة اليوم الجمعة، عن تساقط أمطار رعدية غزيرة، في عدة ولايات من الوطن.

وأشار الديوان في تنبيه من المستوى الأول على خريطة اليقظة، إلى أن تساقط الأمطار. يكون بداية من الساعة السادسة صباحا إلى غاية منتصف نهار اليوم الجمعة.

تتمثل الولايات المعنية بالنشرية، في كل من سوق أهراس، وأم البواقي، وتبسة، وخنشلة، وباتنة، وبسكرة، والوادي، وورقلة، وغرداية، المنيعة، إن قزام وبرج باجي مختار.

