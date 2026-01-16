إعــــلانات
بقلم نادية بن طاهر
تساقط أمطار رعدية غزيرة على هذه الولايات
أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية، اليوم الجمعة، عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على العديد من ولايات الوطن.

وحسب تنبيه من المستوى الأول على خريطة اليقظة، فإن تساقط الأمطار يكون بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من تيزي وزو، وبجاية، وجيجل، وعنابة، وسكيكدة، والطارف، قالمة، وسوق أهراس.

وكذا ولايات المسيلة، وبرج بوعريريج، وسطيف، وميلة، وقسنطينة، ووهران، وعين تموشنت، وتلمسان، ومعسكر، سيدي بلعباس والنعامة.

