تساقط أمطار رعدية غزيرة على هذه الولايات اليوم

كشف الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على العديد من ولايات الوطن.

وحسب تنبيه من المستوى الأول على خريطة اليقظة، فإن الأمطار المتوقعة ستكون ابتداءً من الساعة الثالثة مساءً. لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلاً.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من الجزائر العاصمة، تيبازة، تيزي وزو، بومرداس، البويرة، البليدة، المدية، سطيف، الجلفة وتيسمسيلت.

بالإضافة إلى ولايات برج بوعريريج، بجاية، المسيلة، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، سوق أهراس، تلمسان، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، الطارف، باتنة وعنابة.

وكذا ولايات غليزان، الشلف، مستغانم، سعيدة، معسكر، وهران، سيدي بلعباس، عين الدفلى وعين تموشنت.

بالإضافة إلى ولايات الأغواط، إن قزام، تمنراست، جانت، إليزي وأدرار.