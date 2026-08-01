تساقط أمطار رعدية غزيرة على 21 ولاية اليوم السبت

أفادت نشرية جوية تحذيرية لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية بكميات تصل أو تفوق الـ15 ملم محليا، على عدة ولايات من الوطن، اليوم السبت.

وحسب ذات النشرية، فإن تساقط الأمطار سيكون بداية من مساء اليوم السبت، ليستمر إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من تلمسان، وسيدي بلعباس، وسعيدة، والنعامة، والبيض، وتيارت، المدية، والجلفة.

بالإضافة إلى ولايات الأغواط، وغرداية، والمسيلة، وباتنة، وخنشلة، وأم البواقي، وتبسة، وسوق أهراس، وبشار، وبني عباس، وتندوف، برج باجي مختار، وإن قزام.