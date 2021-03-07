تساقط أمطار رعدية غزيرة على 24 ولاية اليوم

حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 30 ملم محليا.

وحسب ذات النشرية، فسيبدأ تساقط الأمطار، من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الأحد، لتستمر إلى غاية الساعة العاشرة ليلا.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من سعيدة وتيارت وتسمسيلت والمدية والبليدة، وتيبازة والجزائر العاصمة.

بالإضافة إلى ولايات بومرداس وتيزي وزو والبويرة، والمسيلة وبرج بوعريريج وسطيف وميلة وقسنطينة.

فيما حذرت نشرية خاصة أخرى، من تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 40 ملم محليا.

وسيبدأ تساقط الأمطار من الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد، لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء الإثنين.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في الشلف وتلمسان وعين تيموشنت ووهران ومستغانم وسيدي بلعباس، ومعسكر وغليزان وعين الدفلى.