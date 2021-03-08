تساقط أمطار رعدية غزيرة على 35 ولاية مساء اليوم

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تساقط أمطار رعدية غزيرة على 35 ولاية مساء اليوم
بقلم نادية بن طاهر

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، من تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تصل إلى 30 ملم محليا إلى غاية العاشرة ليلا.

ويتعلق هذا التنبيه، بكل من ولايات الشلف وتلمسان وسيدي بلعباس ومستغانم ومعسكر ووهران.

بالإضافة إلى ولايات عين الدفلى وعين تيموشنت وغليزان وأم البواقي وباتنة.

وكذا ولايات بجاية والبليدة والبويرة وتبسة وتيارت وتيزي وزو والجزائر العاصمة.

والجلفة وجيجل وسطيف وسكيكدة وعنابة وقالمة وقسنطينة.

بالإضافة إلى المدية والمسيلة وبرج بوعريريج وبومرداس والطارف وتسمسيلت وخنشلة وسوق أهراس وتيبازة وميلة.


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