تساقط أمطار رعدية في هذه الولايات مساء اليوم

أفادت نشرية جوية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية، بكميات تصل إلى 15 ملم، على عدة ولايات جنوب الوطن، بداية من مساء اليوم الأحد.

وحسب ذات النشرية، فإن تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال، لتستمر إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطا في كل من إن قزامـ، وتامنغست، إليزي، وجانت.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور