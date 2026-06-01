تساقط أمطار رعدية مرفوقة بحبات البرد مساء اليوم

أفادت نشرية جوية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية، على عدة ولايات من الوطن، بداية من مساء اليوم الإثنين.

وحسب ذات النشرية، فإن كمية الأمطار المتوقعة، تصل أو تفوق 15 ملم محليا، مع إحتمال تساقط حبات البرد. وذلك بداية من الساعة الرابعة مساء، لتستمر إلى غاية الساعة العاشرة ليلا.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من خنشلة، وتبسة، تامنغست، وجانت.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور