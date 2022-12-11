قناة النهار تساقط أمطار رعدية معتبرة على هذه المناطق بقلم قناة النهار نشر في 11 ديسمبر 2022 - 10:35 الشتاء شارك غرِّد أرسل 113 0 تساقط أمطار رعدية معتبرة على هذه المناطق إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/SlVg6 اقرأ أيضا شاهد..درك قسنطينة يطيح بمحاولة تهـ ـريب 23 محرك لمركبات أجنبية قناة النهار 21 نوفمبر العامل اليومي.. رحلة لا تنتهي في سبيل الرزق الحلال قناة النهار 27 نوفمبر سيد علي.. ضحـ ـية إعتـ ـداء بحمض "الاسيد" ببئر توتة يحكي معاناته قناة النهار 23 نوفمبر صريح جدا: هل يفكر الرجل الجزائري بالزوجة الثانية ..؟ قناة النهار 01 ديسمبر "وزير الصحة : التقاليد التي كانت تسير بها المستشفيات "إنتهت قناة النهار 21 نوفمبر سرقة عدادات المياه والكهرباء.. ظاهرة تؤرق المواطنين بالبليدة قناة النهار 30 نوفمبر صريح جدا: هذه هي الوظيفة التي يحلم بها الجزائريين .. قناة النهار 09 ديسمبر حسين آشيو: كرواتيا لم تظهر بمستواها المعتاد والمباراة أمام البرازيل ستكون صعبة قناة النهار 08 ديسمبر "وزير الطاقة :" ضرورة إنشاء إطار مناسب لترقية السوق والإسثتمار في الطاقات المتجددة قناة النهار 22 نوفمبر "الفرصة الثانية: "سرقت و ضـ ـربت شرطي ! جوّزت عشرين سنة حبس ولي نقولو خدمني يحاوزني قناة النهار 09 ديسمبر