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قناة النهار

تساقط أمطار رعدية معتبرة في هذه الولايات

بقلم قناة النهار
تساقط أمطار رعدية معتبرة في هذه الولايات
أمطار رعدية
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تساقط أمطار رعدية معتبرة في هذه الولايات

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