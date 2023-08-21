قناة النهار تساقط أمطار رعدية معتبرة في هذه الولايات بقلم قناة النهار نشر في 21 أوت 2023 - 13:39 أمطار رعدية شارك غرِّد أرسل 30 0 تساقط أمطار رعدية معتبرة في هذه الولايات إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/QsR8S اقرأ أيضا أحمد سلطان: بناء السجون في منطقة الريف هو الطلب الوحيد الذي قام به نظام المخزن قناة النهار 31 جويلية رئيس الجمهورية : استلمنا طائرة من الحجم الكبير لمجابهة الحـ.ـرائق قناة النهار 05 أوت دلال خير: العيباد يرحو يحوسو و بعض الأطفال يروحو للمستشفيات..ترقبوها قناة النهار 17 أوت المضاربين بقوت الجزائريين .. رئيس الجمهورية يتوعد بمواصلة معاقبة كل من ثبت تورطه قناة النهار 06 أوت فلاحة: الديوان الوطني المهني للحبوب يوفر بقوليات بجودة عالية وبأسعار معقولة قناة النهار 07 أوت خليها على ربي: عجيب.. العمة ميتة في 1963 و حية في الأوراق منذ 2012! قناة النهار 03 أوت صريح جدا: هذا ما يفعله الجزائريون عند الغضب قناة النهار 13 أوت شوفو حكايتي: أم وطفليها تعيش تحت سلالم عمارة مع الفئران منذ 8 سنوات والسبب .. زوجها وأهله قناة النهار 06 أوت بعد أسابيع من الاستقرار.. سيناريو أسعار الدجاج يتكرر ببرج بوعريريج قناة النهار 11 أوت قالمة : الأمطار الغزيرة لشهر ماي تنقذ الموسم..توقع تسجيل نتائج جيدة في جني العسل قناة النهار 02 أوت