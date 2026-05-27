تساقط أمطار رعدية مع حبات البرد مساء اليوم

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية مرفوقة بحبات البرد، على عدة ولايات جنوب الوطن، اليوم الأربعاء.

وحسب ذات النشرية، فإن تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة الثانية بعد الزوال. لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من فجر يوم غد الخميس.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من تمنراست، جانت، وإليزي.

فيما ستتراوح كميات الأمطار المتساقطة بين 20 إلى 30 ملم محليا، حسب ذات النشرية.

