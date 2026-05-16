تساقط أمطار رعدية مُعتبرة بهذه الولايات اليوم

أفاد تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، على عدة ولايات من الوطن، اليوم السبت.

وحسب ذات التنبيه، فإن تساقط الأمطار سيكون بداية من منتصف نهار اليوم، لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلاً.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من تلمسان، سيدي بلعباس، النعامة، بشار، البيض، وسعيدة، تيارت، الأغواط، غرداية، والجلفة.

فيما أفاد تنبيه آخر لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، بداية من الساعة التاسعة مساءً، لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الأحد.

وتتمثل الولايات المعنية بالتنبيه في كل من المسيلة، أولاد جلال، المغير، بسكرة، باتنة، برج بوعريريج وسطيف.

وكذا ولايات ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، خنشلة وتبسة.