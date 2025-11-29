تساقط أمطار رعدية وبرودة بهذه الولايات غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأحد، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الأحد، طقس غائم جزئيا. وتساقط أمطار رعدية بالمناطق الغربية بعد الظهيرة.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من وهران، وتلمسان، وسيدي بلعباس، وسعيدة، والبيض، والنعامة، بشار، وبني عباس.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 18 و20 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 13 و19 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقسا مشمسا. وتساقط أمطار رعدية بأقصى الجنوب بعد الظهيرة. وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من إليزي وتمنراست.

وستتراوح درجات الحرارة بين 16 و32 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.