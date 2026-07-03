تساقط أمطار رعدية وهبوب رياح على هذه الولايات

أفادت نشرية خاصة صادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، بتساقط أمطار رعدية وهبوب رياح وزوابع رملية على العديد من ولايات الوطن.

وحسب ذات النشرية، فإن بداية تساقط الأمطار ستكون من الساعة السادسة مساء، لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة صباح يوم غدا السبت.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من ولايات الطارف، عنابة وتندوف.

كما نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح على كل من ولايات الشلف، مستغانم، وهران، سكيكدة، عنابة، الطارف، تبسة، خنشلة وبسكرة. وذلك بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة السادسة مساء.