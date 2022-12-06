قناة النهار تساقط أمطار على المناطق الشمالية.. التفاصيل بقلم قناة النهار نشر في 06 ديسمبر 2022 - 10:27 أمطار رعدية شارك غرِّد أرسل 411 0 تساقط أمطار على المناطق الشمالية.. التفاصيل إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/nPaLZ اقرأ أيضا النهار ترندينغ: جزائريان ينجحان في الوصول إلى البقاع المقدسة على متن دراجة نارية في مدة 50 يوم قناة النهار 27 نوفمبر أمن: أكثر من 71 ألف قضية متعلقة بالمخدرات عالجتها المصالح الأمنية خلال 10 أشهر قناة النهار 17 نوفمبر قصّة الغريقة والرّهبان الذين لايجوز لهم لمس الإناث قناة النهار 22 نوفمبر شاهد..الدرك الوطني يداهم أوكار الجريـ.ـمة و المخدرات بالوادي قناة النهار 28 نوفمبر معرفة نسبة السكر في المواد الغذائية.. ثقافة غائبة عند بعض الجزائريين قناة النهار 16 نوفمبر طالع هابط: كلنا يد واحدة من اجل القضاء على حوادث المرور التي تحصد الآلاف من الارواح قناة النهار 22 نوفمبر جبال تيكجدة تكتسي حلة بيضاء وتتحول إلى قبلة للسياح قناة النهار 03 ديسمبر يحيى طبيش: هناك عيادات لزراعة الشعر بتركيا يحتالون على المؤثرين الجزائريين بهذه الطريقة قناة النهار 01 ديسمبر تراكم الألم في الإنسان وصعوبة أخذ القرارات قناة النهار 29 نوفمبر شوقي بوخزاني: شركة موبيليس لديها أكبر عدد من الزبائن على المستوى الوطني بأكثر من 21 مليون مشترك قناة النهار 23 نوفمبر