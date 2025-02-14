تساقط أمطار على هذه المناطق اليوم الجمعة

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة، والذي سيعرف تساقطا للأمطار، على الولايات الشرقية.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشرقية للوطن، اليوم، تساقطا للأمطار. فيما سيكون الطقس مشمسا على وسط وغرب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة بين 16 و23 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 14 و20 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف اليوم، طقس مشمس. وستتراوح درجات الحرارة بين 18 و32 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.