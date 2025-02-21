تساقط أمطار على هذه المناطق اليوم الجمعة

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة، والذي سيعرف تساقطا للأمطار، على عدد من الولايات الجنوبية.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، اليوم الجمعة، طقس مشمس..

وستتراوح درجات الحرارة بين 17 و26 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 15 و24 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف اليوم الجمعة، تساقطا للأمطار، على شرق الصحراء وجنوب الواحات. وستتراوح درجات الحرارة بين 19 و30 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.