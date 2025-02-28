تساقط أمطار على هذه المناطق اليوم الجمعة

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة، والذي سيعرف تساقطا للأمطار، على بعض الولايات بشمال وجنوب الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، اليوم الجمعة، تساقط أمطار على المناطق الداخلية.

وستتراوح درجات الحرارة بين 18 و24 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 15 و25 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف اليوم الجمعة، تساقط أمطار على ولاية بشار. وستتراوح درجات الحرارة بين 21 و32 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.