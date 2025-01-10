تساقط أمطار على هذه المناطق اليوم الجمعة

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة، والذي سيعرف تساقط أمطار على بعض الولايات.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشرقية للوطن، اليوم الجمعة، تساقطا للأمطار. فيما سيكون الطقس مشمس وسط وغرب الوطن.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 18 و23 درجة، بالمناطق الساحلية، وبين 13 و22 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف اليوم الجمعة، طقسا مشمسا، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 18 و26 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.