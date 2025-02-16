تساقط أمطار على هذه المناطق غدا الإثنين

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الإثنين، والذي سيعرف تساقطا للأمطار، على عدد من ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الإثنين، طقس مشمس إلى غائم.

وستتراوح درجات الحرارة بين 17 و22 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 15 و22 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقس مشمس إلى ممطر بشمال الصحراء والواحات. وطقس مشمس على العموم.

وستتراوح درجات الحرارة بين 18 و35 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.