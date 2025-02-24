تساقط أمطار على هذه المناطق غدا الثلاثاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف تساقطا للأمطار، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الثلاثاء، تساقطا للأمطار خلال الظهيرة.

وستتراوح درجات الحرارة بين 19 و21 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 13 و20 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الثلاثاء، تساقط بعض الأمطار على الجنوب الشرقي خلال الصبيحة، وطقس مشمس خلال الظهيرة.

وستتراوح درجات الحرارة بين 18 و29 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.