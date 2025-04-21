تساقط أمطار على هذه المناطق غدا الثلاثاء

كشفت النماذج الرقمية للرصد الجوي، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف تساقط أمطار على منطقة الأوراس.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الثلاثاء، طقسا مشمسا. فيما يُتوقع تساقط أمطار على منطقة الأوراس بعد الظهيرة.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 18 و25 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 18 و24 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الثلاثاء، طقسا مشمسا، وستتراوح درجات الحرارة بين 26 و41 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.